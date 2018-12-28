KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Tüketici fiyat endeksi öncü verileri Aralık ayında, beklentinin yüzde 0.3’lük artış olmasına rağmen bir değişim göstermeyerek Kasım ayındaki yüzde 0.1 düzeyinde kaldı.

- Yıllık tüketici fiyat endeksi öncü verileri Aralık ayında, yüzde 1.9’luk artış beklentisinin altında yüzde 1.7 arttı. Endeks Kasım ayında yıllık yüzde 2.3 artmıştı.

ABD

- Chicago Satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında, 62 puanlık beklentinin üstünde 65.4 arttı. Endeks Ekim ayında 66.4 puana yükseldi.

- Aylık bekleyen konut satışları Kasım’da beklentileri karşılayarak yüzde 0.7 düştü.