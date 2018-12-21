KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
- GfK tüketici güveni Ocak için 10.3 puan olan beklentinin üzerinde, 10.4 puan oldu.
Fransa:
- Aylık ÜFE Ekim ayındaki yüzde 0.4 düzeyinden Kasım’da yüzde 0.1’e geriledi.
- Tüketici harcamaları, Kasım’da Ekim ayındaki yüzde 0.8 olan beklentinin oldukça altında, yüzde 0.3 düştü.
-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.4 oldu.
Birleşik Krallık:
- GfK tüketici güveni Aralık’ta beklentilere paralel olarak 14 puan oldu.
- GSYH, üçüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.6, yıllık GSYH de yüzde 1.5 oldu.
- Toplam iş yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 1.2 olan beklentinin altında, yüzde 1.1 olurken, yıllık iş yatırımları ise geçen yıl aynı dönemki 1.9 düzeyinden yüzde 1.8’e geriledi.
Euro Bölgesi:
- Tüketici güveni Aralık’ta 4.2 puan olan beklentinin üzerinde, 6.2 oldu.
ABD
- Yıllıklandırılmış GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 3.5 olan beklentinin altında, yüzde 3.4 oldu.
- Kişisel tüketim ikinci çeyrekteki yüzde 2.0 olan düzeyinden üçüncü çeyrekte yüzde 1.6’a gerilerken, çekirdek PCE ise yüzde 1.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 1.6 oldu.
- Dayanıklı mal siparişleri Ekim ayındaki 4.3 düşüş düzeyinden Kasım’da yüzde 0.8’e geriledi.
- Kişisel gelirler Kasım’da yüzde 0.3 olan beklentinin altında, yüzde 0.2 oldu.
- Kişisel harcamalar, Ekim ayındaki yüzde 0.3 olan düzeyinden Kasım’da yüzde 0.4’e yükseldi.
- Michigan Üniversitesi Endeksi Aralık’ta 97.5 puan olan beklentinin üzerinde, 98.3 puana yükseldi.