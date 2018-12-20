KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Faiz oranı beklentilere paralel olarak eksi yüzde 0.1 oldu.

AVRUPA

Birleşik Krallık

-Aylık perakende satışları, Ekim’deki yüzde 0.4 düşüşün ardından Kasım’da, yüzde 1.4’e, yıllık perakende satışları da Ekim ayındaki yüzde 2.4 düzeyi ve yüzde 1.9 olan beklentinin üzerinde, Kasım’da yüzde 3.6 arttı.

- Faiz oranı bir değişiklik göstermeyerek yüzde 0.75 oldu.

- Varlık alım hedefi beklentilere paralel olarak 435 milyar sterlin oldu.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 216 bin kişi olan beklentinin altında, 214 bin kişi oldu.

- Devam eden başvurular, geçen haftaki 1 milyon 661 bin kişiden bu hafta 1 milyon 688 bin kişiye yükseldi.

