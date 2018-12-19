KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Dış ticaret açığı Kasım ayında 6.6 milyar dolar oldu.

- Yıllık ihracat Kasım’da yüzde 0.1 artışla 6.93 trilyon yene olurken, yıllık ithalat yüzde 12.5 artışla 7.66 trilyon yene yükseldi.

AVRUPA

Almanya

- Üretici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.3’lük artış sonrasında yüzde 0.1 arttı.

- Üretici fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın Kasım ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 3.3 arttı.

Birleşik Krallık

- Tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.8’lik artıştan sonra, beklenti olan yüzde 3.0’ün üzerinde yüzde 2.3 düştü.

- Tüketici fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 2.4’lük artış sonrasında yüzde 2.3 arttı.

- Çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 1.9’luk artış sonrasında, yüzde 1.8 yükseldi.

- Aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) Kasım’da yüzde 0.1 olan düşüş beklentisinin oldukça üzerinde, yüzde 0.2, yıllık ÜFE yüzde 2.9 olan beklentinin biraz üzerinde yüzde 3.1, yıllık çekirdek ÜFE yüzde 2.3 beklentisinin üzerinde, yüzde 2.4 artarken, aylık çekirdek ÜFE ise Ekim’deki yüzde 0.4 düzeyinin altında, yüzde 0.1 düştü.

ABD

- Mortgage başvuruları geçen haftaki yüzde 1.6 artış düzeyinin oldukça altında, yüzde 5.8 düştü.