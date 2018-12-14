KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- İmalat PMI Kasım ayındaki 52.2 düzeyinden Aralık’ta 52.4 puan düzeyine yükseldi.

- Kapasite kullanımı Eylül ayındaki yüzde 1.5 düşüşün ardından Ekim’de yüzde 4.0 oldu.

- Aylık ve yıllık sanayi üretimi Ekim’de beklentileri karşılayarak sırasıyla yüzde 2.9 ve yüzde 4.2 oldu.

Çin:

-Yıllık perakende satışlar Ekim ayındaki yüzde 8.6 düzeyinden Kasım’da yüzde 8.1’e geriledi.

- Yıllık sanayi üretimi Kasım’da yüzde 5.9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 5.4 olarak gerçekleşti.

AVRUPA

Fransa:

- İmalat PMI Kasım ayındaki 50.8 düzeyinden Aralık’ta 49.7 puan düzeyine geriledi.

- Servis PMI Aralık’ta 54.8 puan olan beklentinin altında, 49.6 oldu.

- Bileşik PMI Aralık’ta Kasım ayındaki 54.2 düzeyinin oldukça altında, 49.3 puan olarak gerçekleşti.

Almanya:

- İmalat PMI Aralık’ta 52 puan beklentinin altında kalarak 51.5 oldu.

- Servis PMI Kasım ayındaki 53.3 düzeyinden Aralık’ta 52.5 puana geriledi.

- Bileşik PMI Aralık’ta beklentileri karşılayarak 52.2 oldu.

Euro Bölgesi:

- İmalat PMI Kasım ayındaki 51.8 düzeyinden Aralık’ta 51.4’e geriledi.

- Servis PMI Aralık ayında 53.5 olan beklentinin altında kalarak 51.4 oldu.

- Bileşik PMI Kasım’daki 52.7 puan düzeyinden Aralık ayında 51.3 puana geriledi.

ABD

- Perakende satışlar Kasım’da beklentileri karşılayarak yüzde 0.2 oldu.

- Sanayi üretimi Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.2’lik düşüş sonrası, yüzde 0.3 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.6 yükseldi.

- Kapasite kullanımı Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 78.1’lik kapasite kullanımı sonrasında, yüzde 78.6’lık beklentinin altında kalarak yüzde 78.5 oldu.

- İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 55.3 düzeyinden, beklenti olan 54.7’nin altında 53.4 değerine geriledi.

- Servis PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 54.7 düzeyinde kalması beklenirken 53.4 düzeyine geriledi.

- Bileşik PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 54.7 düzeyinden, 53.6 düzeyine geriledi