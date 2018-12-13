KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- Tüketici fiyatları Kasım ayında, aylık ve yıllık olarak, beklentileri karşılayarak, bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 2.3 oldu.

Fransa

- Tüketici fiyatları Kasım ayında, aylık ve yıllık olarak, beklentileri karşılayarak, bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 0.2 düştü ve yüzde 2.2 yükseldi.

Euro Bölgesi

- Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz oranını, beklentileri karşılayarak bir değişim göstermedi ve sıfırda sabit tuttu.

- Avrupa Merkez Bankası marjinal faiz oranını, beklentileri karşılayarak eksi yüzde 0.4 düzeyinde sabit tuttu.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları 7 Kasım haftasında, bir önceki haftaki 233 bin kişiden, beklenti olan 225 bin kişinin altında, 206 bin kişiye düştü.

- Devam eden işsizlik başvuruları 30 Kasım haftasında, bir önceki haftaki 1.636 milyon kişiden, beklenti olan 1.650 milyon kişinin üzerinde, 1.661 milyon kişiye düştü.