T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya - Tüketici fiyatları Kasım ayında, aylık ve yıllık olarak, beklentileri karşılayarak, bir değişim göstermeyerek sırasıyla y

13 Aralık 2018 20:41

İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- Tüketici fiyatları Kasım ayında, aylık ve yıllık olarak, beklentileri karşılayarak, bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 2.3 oldu.
Fransa
- Tüketici fiyatları Kasım ayında, aylık ve yıllık olarak, beklentileri karşılayarak, bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 0.2 düştü ve yüzde 2.2 yükseldi.
Euro Bölgesi
- Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz oranını, beklentileri karşılayarak bir değişim göstermedi ve sıfırda sabit tuttu.
- Avrupa Merkez Bankası marjinal faiz oranını, beklentileri karşılayarak eksi yüzde 0.4 düzeyinde sabit tuttu.
ABD
- Haftalık işsizlik başvuruları 7 Kasım haftasında, bir önceki haftaki 233 bin kişiden, beklenti olan 225 bin kişinin altında, 206 bin kişiye düştü.
- Devam eden işsizlik başvuruları 30 Kasım haftasında, bir önceki haftaki 1.636 milyon kişiden, beklenti olan 1.650 milyon kişinin üzerinde, 1.661 milyon kişiye düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAKüreselPerşembeTüketiciKasımFransa TüketiciEuro Bölgesi Avrupa Merkez BankasıAvrupa Merkez BankasıABD HaftalıkDevam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24