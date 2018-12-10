T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya: - Aylık ihracat Ekim’de yüzde 0

10 Aralık 2018 20:51

İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
- Aylık ihracat Ekim’de yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.7, ithalat da yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde yüzde 1.3 arttı.
- Dış ticaret açığı beklentileri karşılayarak 17.3 milyar euro oldu.
Birleşik Krallık:
- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Ekim’de yüzde 0.1 arttı.
- Aylık sanayi üretimi Ekim’de yüzde 0.1 artış beklentisinin altında yüzde 0.6, yıllık sanayi üretimi de Ekim’de yüzde 0.2 artış beklentisinin altında yüzde 0.8 düştü.
- Aylık imalat üretimi, Eylül’deki yüzde 0.2 artış düzeyinin altında, Ekim’de yüzde 0.9,  yıllık imalat üretimi de Ekim’de bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 0.5 düzeyinin altında, yüzde 1.0 düştü.

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAKüreselPazartesiAylıkEkimdeDışBirleşik Krallık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYH EkimdeEylüldeki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24