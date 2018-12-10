KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

- Aylık ihracat Ekim’de yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.7, ithalat da yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde yüzde 1.3 arttı.

- Dış ticaret açığı beklentileri karşılayarak 17.3 milyar euro oldu.

Birleşik Krallık:

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Ekim’de yüzde 0.1 arttı.

- Aylık sanayi üretimi Ekim’de yüzde 0.1 artış beklentisinin altında yüzde 0.6, yıllık sanayi üretimi de Ekim’de yüzde 0.2 artış beklentisinin altında yüzde 0.8 düştü.

- Aylık imalat üretimi, Eylül’deki yüzde 0.2 artış düzeyinin altında, Ekim’de yüzde 0.9, yıllık imalat üretimi de Ekim’de bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 0.5 düzeyinin altında, yüzde 1.0 düştü.