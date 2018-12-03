KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

- İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.1 puanın ve 50 puanlık beklentinin üzerinde 50.2 puan olarak gerçekleşti.

AVRUPA

Fransa

- İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.7 puanın üzerinde 50.8 puan olarak gerçekleşti.

Almanya

- İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.6 puanın üzerinde 51.8 puan olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi

- İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.5 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık

- İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.1 puanın ve beklenti olan 51.8 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.

ABD

- İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 55.4 puanın altında 55.3 puan olarak gerçekleşti.