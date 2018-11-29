KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Perakende satışlar Eylül ayındaki yüzde 0.4 düzeyinden Ekim’de yüzde 1.2 arttı.

AVRUPA

Almanya

- İşsizlik Kasım ayında, bir değişim beklenmemesine karşın Ekim ayındaki yüzde 5.1’lik düzeyin altında yüzde 5.0 oldu.

- İşsizlikteki değişim Kasım ayında, Ekim ayındaki 12 bin kişilik düşüş sonrasında, beklenti olan 10 bin kişilik düşüşün üzerinde 16 bin kişi düştü.

- Tüketici Fiyat Endeksi Kasım’da yüzde 0.2 olan beklentinin biraz altında yüzde 0.1, yıllık TÜFE ise yüzde 2.5 olan beklentinin altında, yüzde 2.3 oldu.

Fransa

- Tüketici harcamaları Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 1.7’lik düşüş sonrasındaki beklenti olan yüzde 0.5’lik artışın üzerinde yüzde 0.8 yükseldi.

- Yıllık tüketici harcamaları Kasım ayında, beklentiler doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 0.9 arttı.

- GSYH yılın üçüncü çeyreğinde, beklentiler doğrultusunda bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.4 düzeyinde.

Euro Bölgesi

- Tüketici güveni Kasım ayında beklentiler doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 3.9 düştü.

ABD

- Kişisel gelirler Ekim’de yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.5 arttı.

- Kişisel harcamalar Eylül ayındaki yüzde 0.4 düzeyinden Ekim’de yüzde 0.6 arttı.

- Kişisel tüketim harcamaları (PCE), Ekim’de yüzde 0.1 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.2 artarken, aylık çekirdek PCE yüzde 1.9 olan beklentinin biraz altında yüzde 1.8 düştü ve yıllık çekirdek PCE ise beklentileri karşılayarak yüzde 2 oldu.

-Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 224 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 234 bin kişi oldu.

- Devam eden başvurular da geçen haftaki 1 milyon 664 bin kişi düzeyinden bu hafta 1 milyon 710 bin kişiye yükseldi.