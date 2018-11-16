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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Euro Bölgesi - Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında, beklentiler doğrultusunda, aylık yüzde 0

16 Kasım 2018 20:22

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında, beklentiler doğrultusunda, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.1 arttı. Endeks Eylül ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.1 yükselmişti.
- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ekim ayında, beklentiler doğrultusunda, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı. Endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.2 yükselmişti.
ABD
- Sanayi üretimi Ekim ayında, beklenti olan yüzde 0.2’lik artışın altında yüzde 0.1 arttı. Sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 0.2 artmıştı.
-Kapasite kullanımı Ekim ayında, yüzde 78.2’lik beklentinin üzerinde, yüzde 78.4 olarak gerçekleşti. Kapasiye kullanımı Eylül ayında yüzde 78.5 düzeyindeydi.

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