KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Sanayi üretimi Eylül ayında, Ağustos ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.1 daralacağı beklentisinin üzerinde yüzde 0.4 daraldı. Yıllık sanayi üretimi ise Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 2.9’luk daralma sonrasında yüzde 2.5 daraldı.

- Kapasite kullanımı Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 2.2’lik artış sonrasında yüzde 1.5 azaldı.

- Hizmet aktivite endeksi Eylül’de aylık yüzde 1.1, yıllık yüzde 0.6 azaldı. Ağustos ayında endeks aylık yüzde 0.5 yıllık yüzde 1.3 artmıştı.

Çin

- Sanayi üretimi Ekim ayında, yüzde 5.5’lik beklentinin üzerinde, yıllık yüzde 5.9 arttı. Sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 5.8 artmıştı.

- Perakende satışlar Ekim ayında yıllık, Eylül ayındaki yüzde 9.2’lik artış sonrasında beklentinin yüzde 9.1’lik artış olmasına rağmen, yüzde 8.6’da kaldı.

-Konut satışları Ekim ayında yıllık yüzde 15 arttı.

- İlk dokuz aylık dönemde inşaat başlangıçları yüzde 16.3 arttı.

AVRUPA

Almanya

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düşerken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.1 arttı. Bir önceki çeyrekteki, çeyreklik ve yıllık değişimler sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 2.0 artış olmuştu, beklentiler ise sırasıyla yüzde 0.1 düşüş ve yüzde 1.3 artış olmasıydı.

Fransa

- Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında, hem aylık hem yıllık hesaplamalara göre beklentiler doğrultusunda, sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 2.5 arttı.

Birleşik Krallık

- Tüketici fiyatları Ekim ayında, Eylül ayına göre bir değişim göstermeyerek, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.4 arttı. Beklenti, endeksin aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.5 artış göstermesiydi.

- Çekirdek tüketici fiyatları Ekim ayında, Eylül ayına göre bir değişim göstermeyerek yıllık yüzde 1.9 arttı, beklenti yüzde 2.0 artmasıydı.

- Üretici girdi fiyatları Ekim ayında, aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 10 arttı. Eylül ayında endeks aylık yüzde 1.4 ve yıllık 10.5 artmıştı. Beklenti aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 9.6 artmasıydı.

- Üretici çıktı fiyatları Ekim ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.3 arttı. Eylül ayında endeks aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 3.1 artmıştı.

- Çekirdek üretici çıktı fiyatları, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.4 arttı. Eylül ayında endeks aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.4 artmıştı.

Euro Bölgesi

- Sanayi üretimi Eylül ayında aylık yüzde 0.3 azalırken, yıllık yüzde 0.9 arttı. Sanayi üretimi Ağustos ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 0.9 artmıştı.

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte, bir değişim olmaması beklentisini karşılayarak, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.7 arttı.

ABD

- ABD\'de tüketici fiyatları Ekim ayında son dokuz ayın en yüksek artışını gösterdi ve bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı. Eylül\'de fiyatlar yüzde 0.1 yükselmişti.

- Ekim ayında 12 aylık enflasyon da Eylül ayındaki yüzde 2.3\'ten yüzde 2.5\'e çıktı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.2 yükseldi.

- 12 aylık çekirdek TÜFE ise Ekim ayında Eylül ayındaki yüzde 2.2\'den yüzde 2.1\'e geriledi.

- Ekim ayında çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 2.0 arttı.

- Reel ortalama haftalık kazançlar ise Ekim ayında yüzde 0.1 yükseldi. Eylül ayında yüzde 0.1 düşmüştü