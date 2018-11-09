KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin’de:

- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayındaki yüzde 0.7 düzeyinden Ekim’de yüzde 0.2’e gerilerken, yıllık TÜFE ise beklentileri karşılayarak yüzde 2.5 oldu.

- Yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül ayındaki yüzde 3.6 düzeyinden Ekim’de yüzde 3.3’e düştü.

AVRUPA

Fransa’da:

- Sanayi üretimi Eylül’deki Ağustos ayındaki yüzde 0.2 artış düzeyinin oldukça üstünde, yüzde 1.8 geriledi.

- İmalat üretimi Ağustos’taki yüzde 0.4 artış düzeyinin ardından Eylül’de yüzde 2.1 düştü.

Birleşik Krallık’ta:

- Hizmet sektörü üretimi Eylül\'de üç aylık dönem kapsamında, yüzde 0.5 olan beklentinin altında, yüzde 0.4 artarken, aylık yüzde 0.1 düştü.

- İnşaat üretimi, Eylül\'de yüzde 1.3 olan beklentinin üzerinde yıllık yüzde 1.7, aylık üretim ise Ağustos ayındaki yüzde 0.7 düşüş düzeyinin oldukça üzerinde, yüzde 3 yükseldi.

- İşletme yatırımlarının ilk tahmini, üçüncü çeyrekte yüzde 1.2, yıllık ise yüzde 1.9 düşüş oldu.

- AB dışı ticaret açığı Ağustos\'ta 4.6 milyar sterlin olarak revize edildi, önceki açık 4.2 milyar sterlindi.

- Global mal ticaret dengesi beklentisi Eylül\'de 11.4 milyar sterlin açık olarak belirlendi, Ağustos\'ta 11.7 milyar sterlin olarak revize edilmişti.

- Mevsimsel düzeltilmiş global mal ticaret açığı Eylül’de 9.7 milyar sterlin oldu.

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrekte dönemsel yüzde 0.6, yıllık yüzde 1.5 oldu.

- Üç aylık imalat üretimi yüzde 0.6, üç aylık sanayi üretimi ise yüzde 0.8 arttı.

- Sanayi üretimi Ağustos\'ta yıllık yüzde 1.0 olarak revize edildi.

- Sanayi üretimi beklentisi Eylül\'de aylık yüzde 0.0, yıllık yüzde 0.4 oldu.

- İmalat revizesi Ağustos\'ta aylık yüzde 0.1 düşüş, yıllık yüzde 1.3 artış oldu.

- İmalat üretimi beklentisi Eylül\'de aylık yüzde 0.1 düşüş, yıllık yüzde 0.2 artış olarak belirlendi.

- İmalat sanayi üretimi Eylül\'de aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 0.5 arttı

- GSYH Eylül\'de aylık yüzde 0.0, yıllık yüzde 1.5 oldu.

ABD

- ÜFE Ekim’de aylık yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.6, yıllık ise yüzde 2.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.9 arttı.

