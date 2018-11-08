KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da:

- Çekirdek makine siparişleri Ağustos ayındaki yüzde 6.8’lik artışının ardından Eylül’de yüzde 18.3’lük bir düşüşle 802.2 milyar yene, yılık siparişler ise yüzde 7.7’lik artış beklentisinin oldukça altında, yüzde 7 geriledi.

Çin’de:

- Dış ticaret açığı Eylül ayındaki 213.23 milyar yuan düzeyinden Ekim’de 233.63 milyar yuana yükseldi.

- İhracat Ekim ayında yüzde 11 artış beklentisinin oldukça üzerinde, yüzde 15.6, ithalat ise Eylül ayındaki yüzde 14.3 düzeyinin üzerinde, yüzde 21.4 oldu.

AVRUPA

Almanya’da:

- Dış ticaret açığı Eylül’de Ağustos ayındaki 18.2 milyar euro düzeyinin ve 18 milyar euro beklentinin altında, 17.6 milyar euroya geriledi.

- İhracat Eylül’de yüzde 0.3 düşüş beklentisinin üzerinde yüzde 0.8, ithalat ise Ağustos ayındaki yüzde 2.4 düzeyinin altında, yüzde 0.4 düştü.

Fransa’da

- Dış ticaret açığı, Eylül’de 6.10 milyar euro olan beklentinin altında, 5.66 milyar euro oldu.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta beklentileri karşılayarak 214 bin kişi oldu.

-Devam eden başvurular bu hafta 1.635 milyon kişi olan beklentinin altında, 1.632 milyon kişi oldu.