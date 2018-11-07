KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Öncü veriler Eylül ayında, Ağustos ayındaki 104.5 değerinden, 103.9 değerine geriledi.

AVRUPA

Almanya

- Sanayi üretimi Eylül ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 0.8 arttı. Ağustos ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0.1 artarken ve yıllık yüzde 0.1 düşmüştü.

- İnşaat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50.2 değerinden 49.8 değerine geriledi.

ABD

- Mortgage başvuruları 2 Kasım haftasında yüzde 4.0 düştü. Başvurular bir önceki hafta yüzde 2.5 düşmüştü.