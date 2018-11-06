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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya - Fabrika siparişleri Eylül aylında, aylık yüzde 2

06 Kasım 2018 20:36

İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- Fabrika siparişleri Eylül aylında, aylık yüzde 2.2 düşerken, yıllık 0.3 yükseldi, Ağustos ayında siparişler aylık yüzde 1.8 düşmüş, yıllık yüzde 2.5 artmıştı.
- Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 53.6 değerinde, yüzde 54.7’ye yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
- Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.7’den, yüzde 53.4’e yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
Fransa
- Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 55.6’dan, yüzde 55.3’e geriledi.  Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
- Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 54.3’ten, 54.1’e geriledi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
Euro Bölgesi
- Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 53.3’ten, yüzde 53.7’ye yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
- Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 52.7 düzeyinden, 53.1 düzeyine yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
- PPI Ekim ayında, aylık yüzde yüzde 0.5, yıllık yüzde 4.5 arttı, Eylül ayında PPI aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.3 düzeyindeydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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