KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

- hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 53.9 değerinden, beklenti olan 53.3’ün de altında kalarak, 52.2 oldu.

- bileşik PMI, Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.1 değerinden, 50.5 değerine geriledi.

ASYA

Japonya

- hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50.2 puandan, 52.4 puana yükseldi.

- bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50.7 puandan, 52.5 puana yükseldi.

ÇİN

- hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayıdaki 53.1 düzeyinden, son 13 ayın en düşük düzeyi olan 50.8’e geriledi.

- imalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50 değerinden, 50.1 değerine yükseldi.