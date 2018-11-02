T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Fransa - İmalat PMI Ekim ayında, beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek 51

02 Kasım 2018 20:51

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa
- İmalat PMI Ekim ayında, beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek 51.2 puanda kaldı.
Almanya
- İmalat PMI Ekim ayında bir değişim beklenmemesine rağmen, 52.3 puandan 52.2 puana geriledi.
Euro Bölgesi
- İmalat PMI Ekim ayında bir değişim beklenmemesine rağmen, 52.1 puandan 52 puana geriledi.
Birleşik Krallık
- İnşaat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.1 puandan, 53.2 puana yükseldi. Beklenti 52 puana gerilemesiydi.
ABD
- Ticaret açığı Eylül ayında, Ağustos’taki 53.3 milyar dolardan, 54 milyar dolara yükseldi.
- İşgücüne katılım oranı Ekimde yıllık yüzde 62.9 oldu, bir önceki yılın aynı ayında bu oran 62.7’ydi.
- Ortalama saatlik kazançlar Ekim ayında, aylık yüzde 0.2 yıllık yüzde 3.1 arttı. Bir önceki ayın değerleri aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.8’di.
- İşsizlik oranı Ekim ayında beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 3.7 oldu.
- Fabrika siparişleri Eylül ayında, yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.7 arttı. Bir önceki ay bu değer yüzde 2.6 idi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAKüreselCumaPMI EkimAlmanyaEuro BölgesiBirleşik KrallıkEylülBeklentiABD TicaretAğustostakiEkimdeOrtalamaEkimBirFabrika
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24