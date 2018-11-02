KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

- İmalat PMI Ekim ayında, beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek 51.2 puanda kaldı.

Almanya

- İmalat PMI Ekim ayında bir değişim beklenmemesine rağmen, 52.3 puandan 52.2 puana geriledi.

Euro Bölgesi

- İmalat PMI Ekim ayında bir değişim beklenmemesine rağmen, 52.1 puandan 52 puana geriledi.

Birleşik Krallık

- İnşaat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.1 puandan, 53.2 puana yükseldi. Beklenti 52 puana gerilemesiydi.

ABD

- Ticaret açığı Eylül ayında, Ağustos’taki 53.3 milyar dolardan, 54 milyar dolara yükseldi.

- İşgücüne katılım oranı Ekimde yıllık yüzde 62.9 oldu, bir önceki yılın aynı ayında bu oran 62.7’ydi.

- Ortalama saatlik kazançlar Ekim ayında, aylık yüzde 0.2 yıllık yüzde 3.1 arttı. Bir önceki ayın değerleri aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.8’di.

- İşsizlik oranı Ekim ayında beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 3.7 oldu.

- Fabrika siparişleri Eylül ayında, yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.7 arttı. Bir önceki ay bu değer yüzde 2.6 idi.