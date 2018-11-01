KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

- İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50 puandan, 50.1 puana yükseldi. Beklenti 49.9 puana gerilemesiydi.

AVRUPA

Birleşik Krallık

- İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 53.8 puandan, beklenti olan 53 puanın oldukça altında 51.1 puana geriledi.

- İngiltere Merkez Bankası faizleri, beklenti doğrultusunda, yüzde 0.75 düzeyinde sabit tuttu.

- İngiltere Merkez Bankası varlık alım hedefini, beklenti doğrultusunda, 435 milyar sterlinde sabit tuttu.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları 26 Ekim haftasında, bir önceki haftaki 216 bin kişiden, beklenti olan 213 binin üzerinde, 214 bin kişi oldu.

- Devam eden işsizlik başvuruları 26 Ekim haftasında, bir önceki haftaki 1 milyon 638 bin kişiden, beklenti olan 1 milyon 640 milyon kişinin altında, 1 milyon 631 bin kişi oldu.

- İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 55.9 puandan, 55.7 puana geriledi. Beklenti sabit kalmasıydı.

- İnşaat harcamaları Eylül ayında, yüzde 0.1 artış beklenirken, bir değişim göstermedi. İnşaat harcamaları Ağustos ayında yüzde 0.8 artmıştı.

- ISM imalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 59.8 değerinden, 57.7 değerine geriledi. Beklenti 59 puana gerilemesiydi.

- EIA doğalgaz stok değişimi 26 Ekim haftasında, bir önceki haftaki 58 milyar metreküpten, beklenti olan 50 milyar metreküpün altında 48 milyar metreküpe geriledi.