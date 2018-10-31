KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- Sanayi üretimi Ağustos’taki yüzde 0.2 artışının ardından Eylül’de yüzde 1.1 düştü. Yıllık sanayi üretimi ise Eylül’de yüzde 2.1 beklentinin üzerinde, yüzde 2.9 düştü.

- Tüketici güven endeksi Ekim’de 43.4 olan beklentinin altında kalarak 43 puan oldu.

Çin’de

- İmalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Eylül’deki 54.9 düzeyinden Ekim’de 53.9’a geriledi.

- Bileşik PMI Ağustos’taki 52 düzeyinin biraz üzerinde, Eylül’de 52.1 oldu.

- Hizmet PMI Ağustos’taki 51.5 düzeyinin oldukça üzerinde, 53.1’e yükseldi.

AVRUPA

Birleşik Krallık’ta

- GfK tüketici güven endeksi Ağustos ayındaki 9 puan düzeyinden Eylül’de 10 puana geriledi.

Fransa’da

- Aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül’deki yüzde 0.2 düzeyinden Ekim’de yüzde 0.1’e gerilerken yıllık TÜFE ise yüzde 2.6 olan beklentinin biraz altında, yüzde 2.5 oldu.

Euro Bölgesi

- İşsizlik oranı Eylül’de bir değişiklik göstermeyerek yüzde 8.1 oldu.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi, Ekim’de yüzde 1.1’e yükseldi, Eylül’de yüzde 1’di.

ABD

- MBA Mortgage Başvuruları geçen haftaki yüzde 3.9 düzeyinden bu hafta yüzde 2.5’e geriledi.

- ADP istihdam değişimi Ekim’de 189 bin olan beklentinin oldukça üzerinde, 227 bine yükseldi.

-Chicago PMI Eylül’deki 60.4 puan düzeyinden Ekim’de 58.4’e geriledi.

- DOE damıtılmış ürün talebi günde 0.42 milyon varil artışla 4,426 milyon varile yükseldi.

- DOE benzin talebi günde 0.062 milyon varil düşüşle 9,262 milyon varile geriledi.

- DOE benzin ithalatı günde 0.032 milyon varil artışla 0.363 milyon varile yükseldi.

- DOE ham petrol ithalatı günde 0.334 milyon varil düşüşle 7.344 milyon varile geriledi.

- DOE doğu sahili ısınma yakıtı stokları günde 0.274 milyon varil düşüşle 3,539 milyon varile geriledi.

- DOE Batı sahili petrol stokları günde 1.03 milyon varil ile 50.887 milyon varile yükseldi.

- DOE Körfez kıyısı ham petrol stokları günde 1.083 milyon varil düşüşle 218.48 milyon varile düştü.

- DOE Ortabatı petrol stokları günde 2.984 milyon varil artışla 121.796 milyon varile yükseldi.

- DOE İşlenmiş ürün üretimi günde 0.023 milyon varil ile 4.983 milyon varile yükseldi.

- DOE Ham petrol girişi günde 0.149 milyon varil artışla 16.417 milyon varile yükseldi.

- DOE Isınma yakıtı stokları günde 0.247 milyon varil düşüşle 10.477 milyon varile geriledi.

- DOE Cushing bölgesi ham petrol stokları günde 1.878 milyon varil ile 31.877 milyon varile yükseldi.

- DOE Rafinerilerin kapasite kullanım oranı beklentisi yüzde 89.50’ye yükseldi.

- DOE Rafinerilerin kapasite kullanım oranı yüzde 89.2 düzeyinden yüzde 89.4’e yükseldi. - - DOE Damıtılmış ürün stokları 4.054 milyon varile geriledi, beklenti 1.9 milyon varile gerilemesiydi.

- DOE Damıtılmış ürün stokları 4.054 milyon varil düşerek 126.322 milyon varile geriledi.

- DOE Benzin stokları 3.161 milyon varil düştü, beklenti 1.7 milyon varil gerilemesiydi.

- DOE Benzin stokları 3.161 milyon varil düşerek 226.169 milyon varile geriledi.

- DOE Ham petrol stokları 3.217 milyon varil olarak gerçekleşti, beklenti 2.9 milyon varildi.

- DOE Ham petrol stokları 3.217 milyon varil artışla 426.004 milyon varile yükseldi.