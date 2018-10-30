KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- İşsizlik oranı son dört ayın en düşük düzeyi olmak üzere, Ağustos ayındaki yüzde 2.4 düzeyinden Eylül’de yüzde 2.3’e geriledi.

AVRUPA

Fransa’da

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 olan beklentinin altında, yüzde 0.4 oldu.

- Tüketici harcamaları Eylül’de yüzde 0.4 düşüş beklentisinin oldukça üzerinde, yüzde 1.7 geriledi.

Almanya’da

- İşsizlikteki değişim Ekim’de 12 bin kişi olan beklentinin altında, 11 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise Ekim’de bir değişiklik göstermeyerek yüzde 5.1 oldu.

- Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında aylık yüzde 0.4 düzeyinden, beklenti olan yüzde 0.1’in üzerinde yüzde 0.2 arttı. Bir önceki yılın Ekim ayındaki yüzde 2.3 değerinden, beklenti olan yüzde 2.4’ün üzerinde yüzde 2.5’e yükseldi.

Euro Bölgesi’nde

- Ekonomik güven endeksi Eylül’deki 110.9 puan düzeyinden Ekim’de 109.8 puana geriledi.

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.2’ye gerilerken, yıllık GSYH ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2.2 düzeyinden yüzde 1.7’ye geriledi.

- Tüketici güveni, Ekim ayında, bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek, beklenti doğrultusunda 2.7 puan düştü.