KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- Perakende satışlar Ağustos’taki yüzde 2.7 artış düzeyine göre düşüş göstererek Eylül’de yüzde 2.1 arttı.

ABD

- Kişisel gelirler, Eylül’de yüzde 0.3 olan beklentinin biraz altında, yüzde 0.2 oldu.

- Kişisel harcamalar Eylül’de beklentileri karşılayarak yüzde 0.4 oldu.

- Çekirdek PCE Ağustos’a göre bir değişiklik göstermeyerek Eylül’de yüzde 0.1 olurken, yıllık çekirdek PCE ise Ağustos’taki yüzde 2.2 düzeyinden Eylül’de yüzde 2’ye geriledi.