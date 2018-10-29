T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya’da - Perakende satışlar Ağustos’taki yüzde 2

29 Ekim 2018 21:05

İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya’da
- Perakende satışlar Ağustos’taki yüzde 2.7 artış düzeyine göre düşüş göstererek Eylül’de yüzde 2.1 arttı.
ABD
- Kişisel gelirler, Eylül’de yüzde 0.3 olan beklentinin biraz altında, yüzde 0.2 oldu.
- Kişisel harcamalar Eylül’de beklentileri karşılayarak yüzde 0.4 oldu.
- Çekirdek PCE Ağustos’a göre bir değişiklik göstermeyerek Eylül’de yüzde 0.1 olurken, yıllık çekirdek PCE ise Ağustos’taki yüzde 2.2 düzeyinden Eylül’de yüzde 2’ye geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHAKüreselPazartesiPerakendeAğustostakiEylüldeABD KişiselKişiselPCE AğustosaPCE
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24