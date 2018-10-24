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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya - Öncü göstergeler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 103

24 Ekim 2018 20:56

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Öncü göstergeler Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 103.9 puandan, 104.5 puana yükseldi, beklenti 104.4 puana yükselmesiydi.
- İmalat endeksi Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.5 puandan, 53.1 puana yükseldi.
AVRUPA
Fransa
- İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.5 puandan, 51.2 puana geriledi, beklenti 52.4 puana çekilmesiydi.
- Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 54.8 puandan, 55.6 puana yükseldi, beklenti 54.7 puana gerilemesiydi.
- Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 54 puandan, 54.3 puana yükseldi, beklenti 53.8 puana gerilemesiydi.
Almanya
- İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 53.7 puandan, 52.3 puana geriledi, beklenti 53.4 puana çekilmesiydi.
- Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 55.9 puandan, 53.6 puana geriledi, beklenti 55.5 puana gerilemesiydi.
- Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 55 puandan, 52.7 puana geriledi, beklenti 54.8 puana gerilemesiydi.
Euro Bölgesi
- İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 53.2 puandan, 52.1 puana geriledi, beklenti 53 puana çekilmesiydi.
- Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 54.6 puandan, 53.3 puana geriledi, beklenti 54.7 puanda kalmasıydı.
- Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 54.1 puandan, 52.7 puana geriledi, beklenti 53.9 puana gerilemesiydi.
ABD
- Mortgage başvuruları 19 Ekim haftasında yüzde 4.9 arttı, başvurular bir önceki hafta yüzde 7.1 düşmüştü.
- İmalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 55.6 puandan, 55.9 puana yükseldi, beklenti 55.5 puana çekilmesiydi.
- Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 53.5 puandan, 54.7 puana yükseldi, beklenti 54 puana yükselmesiydi.
- Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 53.9 puandan, 54.8 puana yükseldi.
- Yeni konut satışları Eylül ayında, Ağustos ayındaki 585 binden, 553 bine geriledi, beklenti 625 bine yükselmesiydi.
- Ham petrol stokları 19 Ekim haftasında, bir önceki haftaki 6.49 milyon varilden, 6.35 milyon varile geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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