KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül ayında, aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.2 arttı. Ağustos ayında aylık ÜFE yüzde 0.3 yıllık ÜFE ise yüzde 3.1’di. Beklenti, aylık yüzde 0.3 yıllık yüzde 2.9 artmasıydı.
Euro Zone
- Tüketici Güveni Eylül’de, Ağustos ayındaki yüzde 2.9 düşüş sonrasında, yüzde 2.7 azaldı, beklenti yüzde 3.2 azalmasıydı.
ABD
- Richmond Fed İmalat Endeksi Ekim ayında, Eylül ayındaki 29 puan düzeyinden, 15 puana geriledi. Beklenti 25 puana gerilemesiydi