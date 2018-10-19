KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin’de:

- Yıllık perakende satışlar Eylül’de yüzde 9 olan beklentinin üzerinde, yüzde 9.2 oldu.

- Yıllık sanayi üretimi Ağustos’taki yüzde 6.1 düzeyinden Eylül’de yüzde 5.8’e geriledi.

- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYHİ) üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayarak yüzde 1.6 olurken, yıllık GSYHİ ise yüzde 6.6 ola beklentinin biraz altında yüzde 6.5 oldu.

ABD

- Devam eden konut satışları Eylül’de 5 milyon 30 bin olan beklentin altında, 5 milyon 15 bine gerilerken, satışlardaki yıllık değişim ise yüzde 0.7 olan beklentinin oldukça altında yüzde 3.4 oldu.

