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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin’de: - Yıllık perakende satışlar Eylül’de yüzde 9 olan beklentinin üzerinde, yüzde 9

19 Ekim 2018 21:01

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin’de:
- Yıllık perakende satışlar Eylül’de yüzde 9 olan beklentinin üzerinde, yüzde 9.2 oldu.
- Yıllık sanayi üretimi Ağustos’taki yüzde 6.1 düzeyinden Eylül’de yüzde 5.8’e geriledi.
- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYHİ) üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayarak yüzde 1.6 olurken, yıllık GSYHİ ise yüzde 6.6 ola beklentinin biraz altında yüzde 6.5 oldu.
ABD
- Devam eden konut satışları Eylül’de 5 milyon 30 bin olan beklentin altında, 5 milyon 15 bine gerilerken, satışlardaki yıllık değişim ise yüzde 0.7 olan beklentinin oldukça altında yüzde 3.4 oldu.
 

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