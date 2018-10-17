KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

- Tüketici fiyat endeksi, Eylül ayında, aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.4 düştü. Ağustos ayında aylık TÜFE yüzde 0.7, yıllık TÜFE yüzde 2.7 idi. TÜFE aylık değişim beklentisi, yüzde 05., yıllık değişim beklentisi de yüzde 2.8 artmasıydı.

- Çekirdek TÜFE Eylül ayında, Ağustos ayındaki yıllık yüzde 2.1 artıştan sonra yıllık yüzde 1.9 arttı, beklenti yüzde 1.8 artmasıydı.

- Üretici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.1 arttı. Ağustos ayında ÜFE aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3.1 artmıştı. ÜFE aylık değişim beklentisi yüzde 0.2, yıllık değişim beklentisi de yüzde 2.9 artmasıydı.

Euro Bölgesi

- Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında, aylık 0.5 yıllık yüzde 2.1 arttı. Ağustos ayında aylık TÜFE yüzde 0.2, yıllık TÜFE yüzde 2.1 idi. ÜFE aylık değişim beklentisi yüzde 0.5, yıllık beklenti de yüzde 2.1 artmasıydı.

ABD

- İnşaat izinleri Eylül ayında aylık 1 milyon 201 bin oldu, beklenti 1 milyon 237 bin artmasıydı.

- Mortgage başvuruları Eylül ayında, Ağustos ayındaki yüzde 1.7’lik düşüşten sonra yüzde 7.1 düştü.