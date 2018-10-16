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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin’de: - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Eylül’de, yüzde 3

16 Ekim 2018 20:42

İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin’de:
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Eylül’de, yüzde 3.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.6 oldu.
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül’de Ağustos’taki yüzde 2.3 olan düzeyinin üzerinde, yüzde 2.5 oldu.
AVRUPA

Birleşik Krallık’ta:
- Ortalama haftalık kazançlar bu hafta, yüzde 2.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.7 olarak gerçekleşti.
- ILO İşsizlik Oranı Ağustos’ta beklentileri karşılayarak yüzde 4 oldu.
Euro Bölgesi’nde:
- ZEW anketi Ekim’de 9.1 puan düşüş beklentisinin üzerinde, 19.4 puan düştü.
ABD
- Sanayi üretimi Eylül’de beklentileri karşılayarak yüzde 0.3 oldu.
- Kapasite kullanımı Eylül’de yüzde 78.2 düzeyinin biraz altında, yüzde 78.1 oldu.
 

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