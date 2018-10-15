KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- Aylık sanayi üretimi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.7’lik artış sonrasında, yüzde 5.3’lük artış beklentisine rağmen yüzde 0.2 oldu. Yıllık sanayi üretimi ise Temmuz ayındaki yüzde 0.6 değerinden, beklenti olan yüzde 1.4’lük azalmanın aksine yüzde 0.2 arttı.

- Kapasite kullanımı ise Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.6’lık düşüş sonrasında, beklenti olan yüzde 0.1’lik artışın üstünde yüzde 2.2 arttı.

ABD

- Perakende satışlar Eylül ayında, Ağustos ayındaki 0.1’lik artış sonrasında, beklenti olan yüzde 0.5’lik artışın altında, yüzde 0.1 arttı.

- Empire imalat endeksi Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 19’luk artış sonrasında, yüzde 20’lik artış beklentisinin üstünde, yüzde 21.1 oldu.

- İş stokları, Temmuz’daki yüzde 0.7 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.5’e geriledi.