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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya’da: - Hanehalkı harcamaları Ağustos’ta on üç yılın en hızlı büyümesine göstererek geçen seneye göre yüzde 2

05 Ekim 2018 20:54

İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya’da:
- Hanehalkı harcamaları Ağustos’ta on üç yılın en hızlı büyümesine göstererek geçen seneye göre yüzde 2.8 arttı.
- Öncü göstergeler Ağustos’ta, 117.1 olan beklentinin üzerinde, Ağustos’ta 117.5’e yükseldi.
AVRUPA
Almanya’da:
- Aylık fabrika siparişleri Temmuz’daki yüzde 0.9 düşüşün ardından Ağustos’ta yüzde 2, ılık farika siparişleri ise yüzde 2.9 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.1 arttı.
Fransa’da:
- Dış ticaret açığı, 4 milyar 50 milyon dolar olan beklentinin üzerinde, 5 milyar 60 milyon dolar oldu.
Birleşik Krallık\'ta:
- Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Birleşik Krallık\'ta iş gücü verimliliği 2018\'in 2. çeyreğinde büyüdü.
- ONS\'un verilerine göre, bu dönemde birim başına işçilik maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.0 artarken, ilk çeyreğe göre artış yüzde 0.5 oldu.
- İlk çeyrekte birim başına iş gücü maiyeti yıllık bazda yüzde 2.7 artmıştı.
- Bu yıl ikinci çeyrekte saat başına üretim de 2016 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.
- Saat başına üretim ilk çeyreğe göre yüzde 0.5 ve yıllık bazda yüzde 1.4 yükseldi.
ABD
- Dış ticaret açığı, Ağustos’ta Temmuz’daki 50 milyar dolar düzeyinin üzerinde 53.2 milyar dolar oldu.
- Tarımdışı istihdam, Eylül’de 185 bin kişi olan beklentinin altında, 134 bin kişi oldu.
- İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 0.2 azalarak, yüzde 3.7’ye geriledi.
- Yıllık ortalama saatlik kazançlar Eylül’de beklentileri karşılayarak yüzde 2.8, aylık kazançlar ise yüzde 0.3 oldu.
-İşgücüne katılım oranı Eylül’de, Ağustos ayına göre bir değişiklik göstermeyerek yüzde 62.7 oldu.
 

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