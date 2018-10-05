KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da:

- Hanehalkı harcamaları Ağustos’ta on üç yılın en hızlı büyümesine göstererek geçen seneye göre yüzde 2.8 arttı.

- Öncü göstergeler Ağustos’ta, 117.1 olan beklentinin üzerinde, Ağustos’ta 117.5’e yükseldi.

AVRUPA

Almanya’da:

- Aylık fabrika siparişleri Temmuz’daki yüzde 0.9 düşüşün ardından Ağustos’ta yüzde 2, ılık farika siparişleri ise yüzde 2.9 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.1 arttı.

Fransa’da:

- Dış ticaret açığı, 4 milyar 50 milyon dolar olan beklentinin üzerinde, 5 milyar 60 milyon dolar oldu.

Birleşik Krallık\'ta:

- Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Birleşik Krallık\'ta iş gücü verimliliği 2018\'in 2. çeyreğinde büyüdü.

- ONS\'un verilerine göre, bu dönemde birim başına işçilik maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.0 artarken, ilk çeyreğe göre artış yüzde 0.5 oldu.

- İlk çeyrekte birim başına iş gücü maiyeti yıllık bazda yüzde 2.7 artmıştı.

- Bu yıl ikinci çeyrekte saat başına üretim de 2016 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

- Saat başına üretim ilk çeyreğe göre yüzde 0.5 ve yıllık bazda yüzde 1.4 yükseldi.

ABD

- Dış ticaret açığı, Ağustos’ta Temmuz’daki 50 milyar dolar düzeyinin üzerinde 53.2 milyar dolar oldu.

- Tarımdışı istihdam, Eylül’de 185 bin kişi olan beklentinin altında, 134 bin kişi oldu.

- İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 0.2 azalarak, yüzde 3.7’ye geriledi.

- Yıllık ortalama saatlik kazançlar Eylül’de beklentileri karşılayarak yüzde 2.8, aylık kazançlar ise yüzde 0.3 oldu.

-İşgücüne katılım oranı Eylül’de, Ağustos ayına göre bir değişiklik göstermeyerek yüzde 62.7 oldu.

