KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya’da

- İnşaat Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI), Ağustos’taki 51.5 düzeyinden Eylül’de 50.2’ye geriledi.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaki 215 bin kişi düzeyinden bu hafta, 213 bin kişi olan beklentinin de altına inerek 207 bin kişiye geriledi.

- Devam eden işsizlik başvuruları bu hafta 1 milyon 665 bin kişi olan beklentinin altında, 1 milyon 650 bin kişi oldu.

- Fabrika siparişleri Temmuz’daki yüzde 0.5 düzeyinden ve yüzde 2.1 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.3 oldu.

- EIA doğalgaz stok değişimi geçen haftaki 46 bin metre küp düzeyinden bu hafta 98 bin metreküpe yükseldi.