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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya’da - İnşaat Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI), Ağustos’taki 51

04 Ekim 2018 20:59

İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya’da
- İnşaat Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI), Ağustos’taki 51.5 düzeyinden Eylül’de 50.2’ye geriledi.
ABD
- Haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaki 215 bin kişi düzeyinden bu hafta, 213 bin kişi olan beklentinin de altına inerek 207 bin kişiye geriledi.
- Devam eden işsizlik başvuruları bu hafta 1 milyon 665 bin kişi olan beklentinin altında, 1 milyon 650 bin kişi oldu.
- Fabrika siparişleri Temmuz’daki yüzde 0.5 düzeyinden ve yüzde 2.1 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.3 oldu.
- EIA doğalgaz stok değişimi geçen haftaki 46 bin metre küp düzeyinden bu hafta 98 bin metreküpe yükseldi.

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