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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya’da - İmalat Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI), beklentinin altında ve Ağustos ayındaki 52

02 Ekim 2018 11:56

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya’da
- İmalat Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI), beklentinin altında ve Ağustos ayındaki 52.9 düzeyinden Eylül’de 52.5’e geriledi.
AVRUPA
Almanya’da
- Perakende satışlar Eylül ayında Ağustos’taki yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.1’e, yıllık perakende satışlar ise Eylül’de yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.3’e geriledi.
- İmalat PMI, önceki aya ve beklentilere göre değişiklik göstermeyerek 53.7 oldu.
Fansa’da
- İmalat PMI Ağustos’taki düzeyine göre değişiklik göstermeyerek Eylül’de 52.5 oldu.
Euro Bölgesi’nde
- İmalat PMI Eyül’de 53.3 olan beklentinin biraz altına, 53.2’ye geriledi.
- İşsizlik oranı, Ağustos’taki yüzde 8.2 düzeyinden Eylül’de yüzde 8.1’e düştü.
Birleşik Krallık’ta
- İmalat PMI, Ağustos’taki 53 düzeyinden ve 52.5 olan beklentinin oldukça üzerine çıkarak 53.8’e yükseldi.
ABD
- İmalat PMI Ağustos’a göre bir değişiklik göstermeyerek Eylül’de 55.6 oldu.
-İnşaat harcamaları Eylül’de yüzde 0.5 olan beklentinin altına inerek yüzde 0.1’e geriledi.
-ISM İmalat endeksi Eylül’de, Ağustos ayındaki 60.3 düzeyinden 59.8’e geriledi.

 

 

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