KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- İmalat Satınalma Yöneticiler Endeksi (PMI), beklentinin altında ve Ağustos ayındaki 52.9 düzeyinden Eylül’de 52.5’e geriledi.

AVRUPA

Almanya’da

- Perakende satışlar Eylül ayında Ağustos’taki yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.1’e, yıllık perakende satışlar ise Eylül’de yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.3’e geriledi.

- İmalat PMI, önceki aya ve beklentilere göre değişiklik göstermeyerek 53.7 oldu.

Fansa’da

- İmalat PMI Ağustos’taki düzeyine göre değişiklik göstermeyerek Eylül’de 52.5 oldu.

Euro Bölgesi’nde

- İmalat PMI Eyül’de 53.3 olan beklentinin biraz altına, 53.2’ye geriledi.

- İşsizlik oranı, Ağustos’taki yüzde 8.2 düzeyinden Eylül’de yüzde 8.1’e düştü.

Birleşik Krallık’ta

- İmalat PMI, Ağustos’taki 53 düzeyinden ve 52.5 olan beklentinin oldukça üzerine çıkarak 53.8’e yükseldi.

ABD

- İmalat PMI Ağustos’a göre bir değişiklik göstermeyerek Eylül’de 55.6 oldu.

-İnşaat harcamaları Eylül’de yüzde 0.5 olan beklentinin altına inerek yüzde 0.1’e geriledi.

-ISM İmalat endeksi Eylül’de, Ağustos ayındaki 60.3 düzeyinden 59.8’e geriledi.