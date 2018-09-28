KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- İşsizlik oranı Ağustos’ta yüzde 2.5 olan beklentinin altında, yüzde 2.4 oldu.

- Aylık sanayi üretimi, Temmuz’daki yüzde 0.2 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.7’ye yükselirken, aylık üretim ise Temmuz’daki yüzde 2.2 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.6’ya geriledi.

- Perakende satışlar Ağustos’ta, yüzde 0.5 artış beklentisinin üzerinde, yüzde 0.9 yükseldi.

Çin’de

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Eylül’de 50.6 oldu.

AVRUPA

Fransa’da

- Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Temmuz’da yüzde 0.6 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.2’ye geriledi.

- Aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos’ta yüzde 0.1 olan beklentinin oldukça üzerinde yüzde 2.3’e yükselirken, yıllık TÜFE ise yüzde 2.6 olan beklentinin biraz altında yüzde 2.5’e geriledi.

Almanya’da

- İşsizlik oranı Eylül’de yüzde 5.2 olan beklentinin altında, yüzde 5.1 olurken, işsizlikteki değişim ise Ağustos’taki 8 bin kişi düzeyinden Eylül’de 23 bin kişiye yükseldi.

Birleşik Krallık’ta

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ikinci çeyrekte beklentiyi karşılayarak yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 1.2 oldu.

Euro Bölgesi’nde

- Çekirdek TÜFE yüzde 1.1 olan beklentinin altında, yüzde 0.9’a geriledi.

ABD

- Chicago Fed ortabatı hizmet endeksi değişim göstermeyerek Ağustos’ta yüzde 0.06 geriledi.

- Chicago Fed ortabatı inşaat endeksi yüzde 0.02 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.03 oldu.

- Chicago Fed ortabatı imalat endeksi yüzde 0.41 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.39’a geriledi.

- Chicago Fed ortabatı ekonomi endeksi Temmuz’daki yüzde 0.46 düzeyinden Ağustos’ta 0.42’ye geriledi.

-Temmuz\'da harcamalar revize edilmedi ve yüzde 0.4 olan düzey değişmedi.

- PCE fiyat endeksi Ağustos’ta aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.2 arttı.

- PCE çekirdek fiyat endeksi Ağustos’ta aylık olarak değişim göstermedi, yıllık yüzde 2.0 arttı.

Kişisel harcamalar Ağustos’ta beklentiler doğrultusunda yüzde 0.3 geriledi.

kişisel gelirler yüzde 0.4 olan beklentinin altında, yüzde 0.3 geriledi.

KANADA

- Kanada\'da Ağustos’ta hammadde fiyatları aylık yüzde 4.6 geriledi.

- Kanada\'da Ağustos’ta sanayi ürün fiyatları aylık yüzde 0.5 düştü.

- Kanada\'da Temmuz\'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla aylık yüzde 0.2 oldu.