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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya’da - Öncü Göstergeler Endeksi Temmuz’da, Haziran’daki 104

25 Eylül 2018 20:37

İstanbul, 25 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya’da
- Öncü Göstergeler Endeksi Temmuz’da, Haziran’daki 104.6 düzeyinden Temmuz’da 103.9 puana geriledi, beklenti 104.1 puandı.
AVRUPA
Almanya’da
- Ifo İhracat Beklentileri endeksi, üst üste üçüncü ayda da yükselerek, Eylül\'de 14.4 düzeyinden, 15.1 düzeyine çıktı.
ABD’de
- Richmond Fed İmalat Endeksi 22 puan olan beklentinin oldukça üzerinde, Ağustos’taki 24 puan düzeyinden Eylül’de 29 puana yükseldi.
- Conference Board Tüketici Güven endeksi Eylül’de, Ağustos’taki 134.7 puan düzeyinin oldukça üzerine, 138.4’e yükseldi. Beklenti 132.2’ye gerilemesiydi.

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