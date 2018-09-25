KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- Öncü Göstergeler Endeksi Temmuz’da, Haziran’daki 104.6 düzeyinden Temmuz’da 103.9 puana geriledi, beklenti 104.1 puandı.

AVRUPA

Almanya’da

- Ifo İhracat Beklentileri endeksi, üst üste üçüncü ayda da yükselerek, Eylül\'de 14.4 düzeyinden, 15.1 düzeyine çıktı.

ABD’de

- Richmond Fed İmalat Endeksi 22 puan olan beklentinin oldukça üzerinde, Ağustos’taki 24 puan düzeyinden Eylül’de 29 puana yükseldi.

- Conference Board Tüketici Güven endeksi Eylül’de, Ağustos’taki 134.7 puan düzeyinin oldukça üzerine, 138.4’e yükseldi. Beklenti 132.2’ye gerilemesiydi.