KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 21 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da;

- yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz’daki yüzde 0.9 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 1.3’e yükseldi, beklenti yüzde 1.1’di.

- yıllık çekirdek TÜFE yüzde 0.9 arttı.

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos ayındaki 52.5 düzeyinden Eylül’de, son üç ayın en yüksek düzeyine yükseldi ve yüzde 52.9 oldu.

AVRUPA

Fransa’da

- Bileşik PMI Ağustos’taki 54.9 düzeyinden Eylül’de yüzde 53.6’ya, Hizmet PMI 55.4 düzeyinden 54.3’e ve İmalat PMI ise 53.5’ten 52.5’e geriledi.

Almanya’da

-Bileşik PMI Ağustos ayındaki 55.6 düzeyinden Eylül’de 55.3’e ve İmalat PMI 55.9 düzeyinden 53.7’e gerilerken, Hizmet PMI ise Ağustos’taki 55’ten Eylül’de son sekiz ayın en yüksek düzeyine 53.7’ye yükseldi.

Euro Bölgesi’nde

- Bileşik PMI Ağustos ayındaki 54.5 düzeyinden Eylül’de 54.2’e ve İmalat PMI 54.7 düzeyinden 52.8’e düşerken, Hizmet PMI ise Ağustos’taki 54.5 düzeyinden Eylül’de 54.7’ye yükseldi.

ABD

- Bileşik PMI Ağustos ayındaki 54.7 düzeyinden 53.4 düzeyine geriledi, beklenti 55’e yükselmesiydi.

- Servis PMI Ağustos ayındaki 54.8 düzeyinden Eylül’de 52.6 ile yedi ayın en düşük düzeyine geriledi, beklenti 55’e yükselmesiydi.

- İmalat PMI Ağustos ayındaki 54.7 düzeyinden Eylül’de Mayıs ayından beri en yüksek düzey olan 55.6’ya yükseldi, beklenti 55’e yükselmesiydi.