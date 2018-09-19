KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya\'da;

- dış ticaret açığı Ağustos’ta 3.9 milyar dolar oldu. Japonya Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, yıllık ihracat Ağustos’ta yüzde 6.6 artarken, ithalat ise yüzde 15.4 yükseldi. İhracattaki artışın otomobil ve yarı iletken maddelere olan talep nedeniyle oluşturuğu belirtilirken, ithalattaki artışın sebebi ise ham petrol ve likit doğal gaza olan güçlü talep oldu.

AVRUPA

Birleşik Krallık\'ta;

- aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ağustos’ta beklentiyi karşılayarak yüzde 0.2,

- yıllık ÜFE yine beklentiyi karşılayarak yüzde 2.9,

- çekirdek ÜFE de yüzde 0.2 olan beklentinin altında, Temmuz ayına göre değişmeyerek yüzde 0.1 oldu.

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.5’lik beklentinin üzerinde, yüzde 0.7,

- yıllık TÜFE Temmuz’daki yüzde 2.5 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 2.7’ye yükseldi.

- Çekirdek TÜFE de yüzde 1.8’lik beklentinin üzerinde yüzde 2.1 oldu.

ABD

- ABD konut başlangıçları Ağustos’ta beklentinin oldukça üzerine çıkarak, bir önceki aya göre yüzde 9.2 arttı.

- ABD Mortgage Başvuruları, geçen haftaki yüzde 1.8’lik düşüşün ardından, faiz oranlarında son yedi yılın en yüksek düzeyine ulaşılmasının ardından bu hafta yüzde 1.6 arttı.

- Konut başlangıçları, Ağustos’ta yüzde 5.8 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 9.2 oldu ve 1 milyon 235 bin olan beklentinin 47 bin üzerine çıkarak 1 milyon 282 bine yükseldi.

- İnşaat izinleri ise Ağustos’ta 1 milyon 310 binlik beklentinin altında kalarak 1 milyon 229 bine geriledi.

- ABD ham petrol stokları geçen haftaki 5 milyon 296 bin varil düzeyinden bu hafta 2 milyon 57 bin varile geriledi.