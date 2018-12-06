KÜRESEL VERİ GÜNDEMİ

İstanbul, 5 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
- Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 52.4 puanın altında, 52.3 puan oldu.
Çin
- Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.8 puanın üzerinde 53.8 puan oldu.
AVRUPA
Fransa
- Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 55 puanın üzerinde 55.1 puan oldu.
- Bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 54 puanın üzerinde 54.2 puan oldu.
Almanya
- Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında bir değişim göstermeyerek 53.3 puan oldu.
- Bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında bir değişim göstermeyerek 52.3 puan oldu.
Birleşik Krallık
- Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 52.2 puanın altında 50.4 puan oldu.
Euro Bölgesi
- Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 53.1 puanın üzerinde 53.4 puan oldu.
- Bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 52.2 puanın üzerinde 52.3 puan oldu.
- Perakende satışlar Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 0.5’lik düşüş sonrasında yüzde 0.3 arttı.
- Perakende satışlar Ekim ayında, bir önceki yılın Ekim ayındaki yüzde 0.3’lük artış sonrası, yüzde 1.7 düştü.