KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa'da endeksler düşüşte, parite 1.13'e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve ABD ile Çin ve diğer ülkeler arasında açıklanan korumacı gümrük vergilerine paralel Asya’da endeksler düşüşle kapanırken, Avrupa’da da endeksler düşüşte. Dolar endeksi bir yıldan fazla bir sürenin zirvesini görürken, euro/dolar paritesi 1.13’e kadar geriledi.

DOLAR endeksi günlük yüzde 0.26 artışla 96.91 düzeyinde. Endeks 96.92 düzeyine kadar yükselerek Haziran 2017’den bu yana en yüksek düzeyini gördü.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı yüzde 0.25 düşüşle 1.1316 düzeyine geriledi. Parite gün içinde 1.1309’a kadar indi.

BİRLEŞİK KRALLIK’ta yıllık TÜFE Temmuz’da beklentilere paralel yüzde 2.5 arttı. Haziran’da enflasyon yüzde 2.4 düzeyindeydi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

· DAX yüzde 1.01,

· FTSE yüzde 1.09,

· CAC yüzde 1.09,

· FTSE MIB yüzde 0.30 düştü,

· Stoxx 600 ise yüzde 0.90 düştü.

ASYA – Asya’da da endeksler ticaret savaşı endişelerine paralel Shanghai öncülüğünde düştü. Güney Kore’de resmi tatil nedeniyle KOSPI kapalı. MSCI endeksi son bir yıldaki tüm kazançlarını sildi ve getiri yıllık bazda yüzde 0.04 düştü.

· Nikkei yüzde 0.68,

· Shanghai yüzde 2.06,

· HSI yüzde 1.55 düştü.

· KOSPI ise yüzde 0.47 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.18 düşerken, endeksin son bir yıldaki tüm getirisi silindi ve yıllık kayıp yüzde 0.04 oldu.

WALL STREET – Küresel ticaret endişelerine paralel, Wall Street Salı günü dolardaki yükselişle birlikte tekrar yükseldi.

· Dow Jones yüzde 0.45,

· S&P 500 yüzde 0.64,

· Nasdaq yüzde 0.65,

· Russel 2000 yüzde 1.03 yükseldi.

ABD’de haftalık mortgage başvuruları yüzde 2.0 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre mortgage başvurularının yüzde 19 düştüğü belirtildi.

ABD’den gelecek NY Empire State İmalat Endeksi, perakende satış, işçilik maliyetleri, tarım dışı verimlilik, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve iş stokları gibi önemli veriler endekslerin yönünü belirleyecek.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.868 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.616 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.16 değer kaybetmesiyle 110.99 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.21 düşüşle 1.2697 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.70 düşüşle varil başına 71.95 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.00 düşüşle 66.38 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.37 dolar artışla 70.97 dolara yükseldi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 70.60 dolar düzeyindeydi.