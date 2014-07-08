Kupa'da karaborsacı avı



Brezilya'da FIFA'nın ortaklık yaptığı şirketlerden Match Services adlı turizm şirketinin “Mister X” lakaplı yöneticisi Raymond Whelan Dünya Kupası biletlerini karaborsada sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis, 64 yaşındaki İngiliz'in Copacabana sahilindeki Copacabana Palace adlı lüks bir otelin suitinde yakalandığını bildirdi. Aynı otelde FIFA Başkanı Sepp Blatter ve diğer üst düzey FIFA yöneticilerinin de konakladığı belirtiliyor.

Whelan'ın odasında yapılan aramada 82 adet Dünya Kupası bileti, bir bilgisayar, bir cep telefonu ve belgelere el konulduğu kaydedildi. FIFA ile 2014 yılının sonuna kadar ortaklık sözleşmesi olan Match Services, Brezilya'da konaklama hizmeti veriyor.

Polis, Whelan ve daha önce gözaltına alınan Cezayirli Lamine Fofana'yı Dünya Kupası biletlerini standart fiyatların üzerinde el altından sattıkları şüphesiyle takibe almıştı.

Mahkeme izni ile Whelan ve Lofana'nın telefon görüşmelerini dinleyen ve bilet pazarlıkları yapıldığını tespit eden polis, daha sonra operasyon hazırlıklarına başladı.

FIFA'dan açıklama

Operasyonun ardından FIFA da bir açıklama yaptı. FIFA Sözcüsü Delia Fischer, FIFA'nın soruşturmaya destek olabilmek için yerel resmi makamlarla işbirliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Polis biletlerin karaborsada satılmasıyla ilgili daha önce de 11 kişiyi gözaltına almıştı.