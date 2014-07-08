T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Kupa'da karaborsacı avı

Brezilya polisi, karaborsada Dünya Kupası bileti satanların peşine düştü. Günlerdir aranan FIFA’nın ortağı şirketlerden birinin üst düzey yöneticisi, 'Mister X' lakaplı kişi gözaltına alındı.

08 Temmuz 2014 16:43


Brezilya'da FIFA'nın ortaklık yaptığı şirketlerden Match Services adlı turizm şirketinin “Mister X” lakaplı yöneticisi Raymond Whelan Dünya Kupası biletlerini karaborsada sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Polis, 64 yaşındaki İngiliz'in Copacabana sahilindeki Copacabana Palace adlı lüks bir otelin suitinde yakalandığını bildirdi. Aynı otelde FIFA Başkanı Sepp Blatter ve diğer üst düzey FIFA yöneticilerinin de konakladığı belirtiliyor.

Whelan'ın odasında yapılan aramada 82 adet Dünya Kupası bileti, bir bilgisayar, bir cep telefonu ve belgelere el konulduğu kaydedildi. FIFA ile 2014 yılının sonuna kadar ortaklık sözleşmesi olan Match Services, Brezilya'da konaklama hizmeti veriyor.

Polis, Whelan ve daha önce gözaltına alınan Cezayirli Lamine Fofana'yı Dünya Kupası biletlerini standart fiyatların üzerinde el altından sattıkları şüphesiyle takibe almıştı.

Mahkeme izni ile Whelan ve Lofana'nın telefon görüşmelerini dinleyen ve bilet pazarlıkları yapıldığını tespit eden polis, daha sonra operasyon hazırlıklarına başladı.

FIFA'dan açıklama

Operasyonun ardından FIFA da bir açıklama yaptı. FIFA Sözcüsü Delia Fischer, FIFA'nın soruşturmaya destek olabilmek için yerel resmi makamlarla işbirliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Polis biletlerin karaborsada satılmasıyla ilgili daha önce de 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrezilyaDünya KupasıFIFAMatch ServicesX”Raymond Whelan Dünya KupasıCopacabanaCopacabana PalaceFIFA Başkanı Sepp BlatterMatch Services BrezilyaWhelanCezayirli Lamine Fofana Dünya KupasıLofanaSözcüsü Delia Fischer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24