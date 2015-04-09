Kupada dev eşleşme



Almanya Federasyon Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları dün akşam oynanan iki maçla tamamlandı ve kura çekimi sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Kupanın son sahibi Bayern Münih, 90 dakikası ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta Bayer Leverkusen'e penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayarak turu geçen taraf oldu.

Bayer Leverkusen 3 hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında penaltılarla elenmesinin ardından Almanya Federasyon Kupası'na da penaltı atışları sonrası veda etmiş oldu. Leveruksen 30 bin kişinin izlediği sahasındaki maçta yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremedi. Bayern sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Robben, Ribery ve Schewinsteiger'in eksikliğini maç boyunca hissetti.

Konuk takımda Müller, Lewandowski, Xabi Alonso, Götze ve Thiago penaltı atışlarını gole çevirdi. Leverkusen'de ilk atışı kullanan Drmic topu kaleci Neuer'e nişanlayınca Bender, Castro ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleri yetmedi. Yarı finale adını yazdıran ekip geçen yılki kupanın sahibi Bayern Münih oldu.

Kupanın yıldızından bir sürpriz daha

Federasyon Kupası'daki 3'üncü lig temsilcisi Arminia Bielefeld sürpriz sonuçlar almaya devam ediyor. Bielefeld ekibi, çeyrek final mücadelesinde birinci lig temsilcisi Mönchengladbach'ı normal ve uzatma süreleri 1-1 sona eren maçta seri penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek adını yarı finale yazdıran ekip oldu ve önemli bir başarıya imza attı.

Bielefeld 26 bin kişinin izlediği sahasındaki maçta Manuel Junglas'ın golüyle öne geçti (26.). Konuk Gladbach bu gole 6 dakika sonra Max Kruse'nin penaltı golüyle karşılık verdi (32.). 120 dakika sonunda 1-1'lik eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Ev sahibi takım beş penaltı vuruşunu gole çevirirken konuk Gladbach'ta son penaltıyı kullanan IbrahimaTraore Bielefeld kalecisi Alexander Schwolow'u geçemedi. Schwolow gecenin kahramanı olurken takımı da yarı finale çıkan taraf oldu.

Önceki turlarda birinci ligden Hertha Berlin ve Werder Bremen'i de saf dışı bırakan Arminia Bielefeld 2005 ve 2006'dan sonra 3'üncü kez yarı final oynayacak.

Eşleşmeler belli oldu

Karşılaşmalar sonrası yapılan kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Geçen yılın iki finalist takımı Bayern Münih ve Borussia Dortmund bu kez yarı finalde eşleşti. İki güçlü takım kozlarını 28 Nisan Salı günü paylaşacak.

Arminia Bielefeld ‘in yarı finaldeki rakibi ise Wolfsburg oldu. Maç 29 Nisan Çarşamba günü.

2014-2015 sezonu Almanya Federasyon Kupası 30 Mayıs'ta Berlin'de oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.