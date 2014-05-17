Kupa sahibini buluyor



Almanya’da lig sezonunun sona ermesinin ardından Federasyon Kupası da sahibini buluyor. İki sezon önce final oynayan iki takım bu akşam bir kez daha kupa mücadelesi verecek. 71'nci Almanya Federasyon Kupası’nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

En iyilerin buluşması

Son yıllarda şampiyonluklara ambargo koymuş olan Almanya’nın en iyi iki ekibinin mücadelesinde Borussia Dortmund sezonun ilk kupasını mı alacak yoksa Bayern Münih Bundesliga şampiyonluğunun ardından ikinci kupasını mı kutlayacak?

Bu sezon iki takım ligde oynadıkları maçlarda birbirlerine birer kez üstünlük sağladılar. Sezonun ilk yarısında Bayern Münih rakibini deplasmanda 3-0 yenerken, Borussia Dortmund da Bavyera ekibine sahasında aynı skorla üstünlük sağladı.

Borussia Dortmund bugüne kadar kupayı 3 kez (1965, 1989, 2012) müzesine götürdü. Bayern Münih ise 16 kez olmak üzere kupayı en fazla kazanmış olan takım.

Mart ayında lig şampiyonluğunu garantileyen ve ardından form düşüklüğü yaşayan Bayern Münih’te teknik direktörü Pep Guardiola’nın kadro rotasyonu da takımın oyun dengesini olumsuz etkiledi. Bavyera ekibi bu dönemde Real Madrid’e iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Sezonu sakat futbolcularının çokluğu nedeniyle sıkıtlı geçiren Borussia Dortmund ise yavaş yavaş toparlanıyor. Nisan ayından beri maç kaybetmeyen sarı-siyahlıların bu akşamki maçta Neven Subotic, İlkay Gündoğan ve Jakub Blaszczykovski dışında eksiği yok.

Gözler Lewandowski'de olacak

Bu maçta özellikle gözler Dortmundlu forvet Robert Lewandowski'nin üzerinde olacak. Bayern Münih'e transferi sezon devam ederken kesinleşen Polonyalı golcü Borussia Dortmund formasını son kez yeni takımı karşısında giyecek. Lewandowski takımının iki sezon önceki 5-2’lik kupa galibiyetinde Bayern ağlarını 3 kez havalandırmıştı. Aynı başarıyı tekrarlamak istediğini söyleyen ligin yeni gol kralı “Şu anda yeni takımım beni ilgilendirmiyor. Berlin’de havai fişekleri bizim yakacağımızdan eminim. Takımıma bir kupa ile veda etmek istiyorum” diye konuşuyor.

Bayern Münih'te ise Franck Ribery'nin sırtındaki ağrılar geçse de henüz hazır değil. Geçen hafta Stuttgart ile oynanan son lig maçında sakatlanan Bastian Schweinsteiger de o zamandan beri takımla antrenmana çıkamadı. Her iki futbolcunun da yedek kulübesinde olması bekleniyor. Uzun süredir sakat olan Thiago Alcantara da Bayern Münih karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Pep Guardiola’nın Philipp Lahm’ı orta sahada oynatıp, Lahm'ın yerine sağ kanada Rafinha'yı çekmesi ve Mario Götze'ye ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda TSİ 21:00’da başlayacak olan maça her iki takımın şu muhtemel 11’lerle çıkması bekleniyor.

Borussia Dortmund: Wiedenfeller – Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer – Jojic, Nuri Şahin – Mkhitaryan, Reus, Grosskreutz – Lewandowski

Bayern Münih: Neuer – Rafinha, J.Boateng, Dante, Alaba – Javi Martinez – Lahm, T.Kroos – Robben, M.Götze – T.Müller