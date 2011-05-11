-KUPA MAÇINDAN NOTLAR KAYSERİ (A.A) - 11.05.2011 - Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan 49. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da izledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakan Yıldız ve Türkiye Futbol Federasyonu Başanı Mahmut Özgener, protokol tribünündeki yerlerini alarak, kupa finalinin heyecanına ortak oldu. -BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK- Beşiktaş'ta cezalı ve sakat olan 7 futbolcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında takımlarındaki yerlerini alamadı. Sakat ve cezalı futbolcularını da Kayseri'ye getiren siyah-beyazlılarda, cezalı İbrahim Toraman'ın yanı sıra sakatlıkları süren Ersan Gülüm, Nihat Kahveci, Matteo Ferrari, Mert Nobre, Ernst ve Hakan Arıkan final maçında forma giyemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise sakatlığı bulunan Ali Güzeldal ile Beşiktaş'tan kiralık olarak alınan Filip Holosko, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayamadı. -BEŞİKTAŞ, 9. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR- Türkiye Kupası'nda bu sezonki finalistlerden Beşiktaş'ın bugüne kadar 8 kupa şampiyonluğu bulunuyor. Siyah-beyazlılar, kupa tarihinde daha önce 14 kez final oynayıp, 8 kez kupayı müzesine götürdü. Son 6 sezonda 4. kez finale çıkan ''Kara Kartallar'', kupayı en son 2008-09 sezonunda, İzmir'deki finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kazandı. -İBB'NİN HEDEFİ KUPADA SİFTAH- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise kupa tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek. Lacivert-turunculu ekip, Türkiye Kupası'nda bundan önce en büyük başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak yaşamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı yenerek kupayı müzesine götürmenin heyecanını yaşamak istiyor. -KAZANAN TFF SÜPER KUPA MAÇI OYNAYACAK- Final maçı sonrasında kupayı kaldıracak takım, aynı zamanda lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçı oynamaya hak kazanacak. Beşiktaş, Futbol Federasyonu tarafından eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında son 5 sezonda düzenlenen TFF Süper Kupa'da 3 maç yaparken, 1 kez kupayı müzesine götürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise tarihindeki ilk Türkiye Kupası finalini kazanıp, yine ilk kez TFF Süper Kupa maçı oynamamak için mücadele edecek. Ayrıca, kupayı müzesine götüren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını da elde etmiş olacak. -SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDA BÜYÜK COŞKU- Final maçı için Kayseri'dekilerin yanı sıra İstanbul ve çevre illerden gelen Beşiktaş taraftarları, maç öncesinde ve sırasındaki coşkularıyla dikkati çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasına saatler kala Kayseri'ye gelirken, stat çevresinde takımları lehine tezahürat yaptı. Şehir merkezinde gün boyunca centilmence eğlenen ve halkla bütünleşen Beşiktaş taraftarının, kendilerine ayrılan tribünlerin tamamını doldurduğu, birçok taraftarın da maça giremediği gözlendi. Az sayıdaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.