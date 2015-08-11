Kupa maçı yarım kaldı



Üçüncü lig ekibi VfL Osnabrück'ün ikinci lig temsilcisi RB Leipzig'i ağırladığı Almanya Federasyon Kupası ilk tur maçı, karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Martin Petersen'in başına çakmak atılması nedeniyle tatil edildi.

Henüz 1'inci dakikada Halil Savran'ın attğı golle öne geçen ev sahibi takım sonraki bölümde de rakibi üzerindeki baskısını devam ettirdi. Maçın 71'inci dakikasında hakem Petersen'in, Leipzig'in yeni transferi Davie Selke ile Osnabrücklü yedek oyuncu Michael Hohnstedt arasında gol çizgisi yakınında yaşanan tartışmaya müdahale etmeye geldiği sırada ev sahibi takımın tribünlerinden atılan bir çakmak başına isabet etti.

Maçın hakemi karşılaşmayı önce durdurdu, ardından tatil etme kararı aldı. Karşılaşmayla ilgili karar Alman Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi tarafından verilecek.

Osnabrück kulübü başkanı Hermann Queckenstedt karşılaşmanın iptali sonrası “Bu çok kötü bir an. Ben Osnabrück kulübü adına hakem Petersen'den bizzat özür diliyorum” diyerek taraftarlara da “sessizce stadyumu terk etmeleri” çağrısı yaptı.

Hertha Berlin ikinci turda

Kupanın dün oynanan birinci tur diğer mücadelelerinde maçtan bir gün önce takım otobüsüne ateş edilen Bundesliga ekibi Hertha Berlin, sıkı güvenlik önlemleri altında oynanan maçta ikinci ligden Arminia Bielefeld'i 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Bir diğer Bundesliga ekibi Mönchengladbach 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci lig temsilcisi St.Pauli'yi 4-1 yenerek ikinci tura çıktı. Normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maçta ikinci ligden Nürnberg, üçüncü lig ekibi Aalen'i penaltı atışları sonrası 2-1 yenerek dört yıl aradan sonra adını ikinci tura yazdırdı.