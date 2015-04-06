Kundaklamada ırkçılık kuşkusu



Tröglitz'de mülteci yurdu olarak kullanılacak binanın kundaklandığı kesinlik kazandı. Halle Savcılığı yangının kasten çıkarıldığını açıkladı. Ancak, “Irkçılar mı yaktı?” sorusuna şimdilik kesin bir yanıt verilemiyor. Savcılık soruşturmanın ırkçı saldırı olasılığını da kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü açıklamakla yetindi.

Ama vatandaşlar ve siyasiler Tröglitz yangınının arkasında ırkçı zihniyetin yattığını düşünüyor. Nitekim kasabada son zamanlarda yaşanan olaylara bakıldığında pek de haksız olmadıklarını söylemek mümkün. Çünkü 2 bin 800 nüfuslu kasabanın belediye başkanı Markus Nierth ırkçılar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle mart ayında istifa etti. Binanın mülteci yurduna dönüştürülmesine yönelik tepkiler artıyordu. Kasabada sık sık protesto gösterileri düzenleniyordu. Böylesi bir ortamda çıkan yangın ırkçı saldırı ihtimalini güçlendiriyor.

Saksonya Anhalt eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff da binanın ırkçılar tarafından kundaklandığına inanıyor. Olayın meydana geldiği gün mikrofonların karşısına geçen Haseloff, saldırıyı yapanları azılı suçlular olarak tanımlamıştı. “Bize iltica başvurusunda bulunan insanlara yardım yükümlülüğümüz var. Bu insani bir ödev ve üzerimize düşeni yapacağız. Azılı suçluların bu gece denedikleri gibi yolumuzu kesmelerine izin vermeyiz” diye konuşan Haseloff, faillerin bir önce yakalanmasını umuyor.

Kaymakam da endişeli

Tröglitz kaymakamı Götz Ulrich de olayın ırkçılar tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. Kasaba halkının yaşananlardan dolayı endişeli olduğunu ifade eden Ulrich, bu nedenle cumartesi günü ırkçı zihniyetin protesto edildiği gösteriye kasaba halkının yoğun şekilde katıldığını söylüyor.

Tröglitz'de siyasetçi olarak zor günler geçirdiklerini ancak yangından sonra işlerinin daha da zorlaşacağını vurgulayan Ulrich, “Bu durumla baş etmek sadece sığınmacılar için zor değil. Biz yerel siyasetçiler açısından da zor bir durum. Uyuma yönelik çalışmalarımız nedeniyle her zaman ödüllendirilmiyoruz. Bugün de yüzlerce hakaret mail'i aldım. ‘Daha fazla şeyler de olacak' şeklinde ifadelerle tehdit ediliyorum” diye konuşuyor.

Ulrich tehditlere rağmen geri adım atmayacaklarını vurguluyor. Kasaba halkının da bu konuda kararlı olduğunu ifade eden Ulrich, mülteci yurdu yapılmasına karşı olanların bile cumartesi günkü gösteriye katılmalarının kendilerine umut verdiğini söylüyor.

Ulrich önlemleri artıracaklarını belirterek, "Tröglitz halkının artık kendi inisiyatifini kullanması gerekiyor. Bir kaç hafta önce oluşturdukları iletişim ağını hoşgeldin kültürüne dönüştürmeliler. Biz de bir sosyal pedagog görevlendireceğiz. Mülteciler gelince polis korumasının yanında özel güvenlik hizmeti sunacağız. Ayrıca gönüllüleri destekleyen profesyonel uyum koordinatörleri istihdam edeceğiz" diyor.

Şu anda binanın yangın nedeniyle çatısının kullanılamaz hale geldiğini, söndürme çalışmaları sırasında diğer katlarda da zarar oluştuğunu belirten Kaymakam Götz Ulrich, yurdu onardıktan sonra mültecileri burada ağırlamaya kararlı olduklarını ifade etti.