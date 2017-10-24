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Kumar oynayan 105 kişiye, 227'şer lira para cezası

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de polisin iki işyerine düzenlediği baskında, kumar oynadıkları belirlenen 105 kişiye, 227'şer lira idari para cezası uygulandı

24 Ekim 2017 21:42

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polisin iki işyerine düzenlediği baskında, kumar oynadıkları belirlenen 105 kişiye, 227\'şer lira idari para cezası uygulandı.
Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Cumhuriye ve İstiklal mahallelerinde ruhsatsız olan iki işyerine baskın düzenledi. Baskında \'tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 105 kişiye, 227\'şer lira olmak üzere, toplam 23 bin 835 lira idari para cezası verildi, işyeri yetkililerinden 4 kişi hakkında da \'kumar oynamak için yer temin etmek\' suçundan yasal işlem başlatıldı. Polis ekipleri, işyerlerindeki tombala makinesi ile kumar malzemelerine el koydu.

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