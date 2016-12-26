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Spor

"Kulüpler benim başkan olmamı istemez"

Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in iptal edilen golünde hakemin kararını eleştirdi

26 Aralık 2016 11:29

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olacağını açıklayan Rıdvan Dilmen, "Kulüpler benim başkan olmamı istemez" diye konuştu. 

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 5-1 yendiği maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Dilmen, NTV'deki yayına hafta arası kaybettiği annesini anarak başladı. Dilmen Amedspor'lu Şehmus Özer’in de hayatını kaybetmesinden ötürü üzgün olduğunu söyledi. 

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Alanyaspor maçı ise şunları söyledi: "Öncelikle ligin ilk yarısını lider bitiren Başakşehir’i başarılarından dolayı tebrik etmek gerekir. Galatasaray’a gelecek olursak, takımda bugün fark yaratan isimlerin başında Wesley Sneijder geldi.

Genelde maç içerisinde bölüm bölüm ortaya çıkmasına alıştığımız Sneijder, bugün oyunun tamamında kalitesini gösterdi. Tabi Alanya takımı da çok çabuk kırıldı ve çözüldü. Muhtemelen içeri 1-1 girebilselerdi, bu kadar çabuk kırılmazlardı.

 

"Galatasaray çok ciddi favori olur"

 

Hamit tecrübeli bir isim… Çok doğru zamanlarda pres yaptı ve bu Sneijder’in işini kolaylaştırdı. Hamit artık 'ben de varım' diyor. Tolga’nın durumunu bilmiyorum ama Galatasaray belki orta sahaya takviye yapabilir. Galatasaray Antalya kampında top rakipteyken ne yapacağını çözsün çok ciddi favori olurlar.

 

"Çimin altından hakem mi geldi?"

 

Başakşehir maçında hakem golü verdi orta sahaya koştu daha sonra gol iptal edildi. Çimin altından başka bir hakem gelip o mu iptal etti? Başakşehir çok değerli iki puan kaybetti. Şampiyonluğa oynayan başka takım için bu hata yapılsa çok sansasyonel olurdu.

 

"Kulüpler başkan olmamı istemez"

 

Federasyon başkanlığı spontane gelişti ama, evet iddialıyım bu konuda. 18 kulüp istese, bugün federasyon başkanını devirebilirler. Kulüpler de beni istemez, biliyorum. Bu sene en az 3-4 kulüp eksi puanla başlamalıydı mali durum nedeniyle. Bir gece toplandılar, haydi güle güle. Çünkü onlar yönetiyor.”

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Rıdvan DilmenGalatasarayBaşakşehirŞehmus Özer

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