Kulu'da İsveç seçimi heyecanı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Kulu ilçesinden İsveç\'e göç eden ve çifte vatandaşlık hakkı kazananlar, memleketlerinde kurulan sandıklarda İsveç\'te yapılan seçimler için oy kullandı. Kulu\'da yaşayan seçmenlerin oyu, milletvekili adayı olan hemşehrilerinin seçilebilmesinde etkili olacak.

Kulu\'dan ilk göç 1965 yılında başlamış ve evlilik yöntemiyle oturma izni alanlar, yaşamlarını İsveç\'te sürdürmüştü. Birkaç kişinin İsveç\'e göçüyle ülkedeki Kululu nüfusu şu an 50 bin oldu. Göç eden gurbetçilerin birçoğu, çifte vatandaşlık hakkı elde etti. Eylül ayında İsveç\'te yapılacak seçimlerde 7 milyon 268 bin seçmen, 349 milletvekilinin parlamentoya girmesi ve aynı zamanda belediye başkanlığı seçimi için oy kullanacak. Memleketlerinde izinde olanların da oy kullanabilmesi için Kulu\'daki Fahri Konsolosluk\'ta bugün sandık kuruldu. Seçmenler, belirlenen saatlerde konsolosluğa gelerek, oy kullanıyor. Bugün başlayan oy kullanma işlemleri 19 Ağustos\'a kadar devam edecek. Verilen aranın ardından 27 ve 28 Ağustos günlerinde yine oy kullanılabilecek.

İsveç seçimleri, sadece Kulu\'da kurulan sandıkla değil; sağ Liberal Merkez Partisi\'nden Göteborg bölgesinden ilk defa birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Mikail Yüksel, yine aynı partiden Östergötland bölgesi ikinci sıradadan Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Partisi\'nin milletvekili ve 10\'uncu sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan\'ın seçilebilmeleri için de önemli yere sahip.

Adaylardan Sultan Kayhan ve Mikail Yüksel de oy verme işlemlerini memleketlerinde takip etti.

Sosyal Demokrat Partisi milletvekili ve adayı Sultan Kayhan, \'\'9 Eylül\'de İsveç\'te seçimlerimiz var. Burada kurulan fahri konsoloslukta da hemşehrilerim oy kullanabiliyor. İnsanların demokratik haklarını kullanması çok doğru\'\' dedi.

Milletvekili adayı Mikail Yüksek, \'\'Seçimler şu an devam ediyor. Vatandaşlarımız gelsin oylarını kullansınlar. Demokrasi açısından iyidir. Bu seçimler İsveç için çok önemli\'\' diye konuştu.

Seçmenlerden Hasan Demirörs ise \'\'Çift vatandaşlığa sahibiyiz, hizmet ayağımıza geldiği için çok memnunuz\'\' dedi.

Mehmet Saygın da \'\'Bizim için çok iyi bir fırsat. Burada emekliyiz. Burada yaşıyoruz. Kululuyuz ama aynı zamanda İsveç vatandaşıyız\'\' diye konuştu.

İlk kez 2014 yılında sandık kurulurken, eylül ayında yapılacak seçimler için de 16 Ağustos günü sandık kurulacak. 2009\'da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu\'yu ziyaret ederek, seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı.

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