Kulis: Merkez Bankası ve BDDK, KOBİ ve esnaf kredilerini artırmaya yönelik ortak çalışma başlattı; sorunlu krediler de masada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bankacılık sektörünün sorunlu kredileri konusunda ortak bir çalışma yürüttüğü belirtildi. T24'e bilgi veren kaynaklar, BDDK’nın pandemi sürecinde mevzuatı gevşeterek ödenmeyen kredilere yasal takip konusunda esneklik tanımasına rağmen özel bankaların yapılandırma konusunda isteksiz davranmasının iki kurumu yeni bir çalışma başlatmaya ittiğini ifade etti... Ortak çalışmadan, yapılandırmaları cazip kılacak yeni adımlar çıkabileceği kaydedildi. Bir başka beklenti, bankaların sermayelerinin güçlendirilmesi için hissedarlardan destek isteneceği yönünde...

KOBİ’lere kredi kanallarının açılması gündemde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BDDK’nın ortak çalışmasının gündeminde, 2020’de hızlı şekilde arttıktan sonra 2021’de fren yapan KOBİ ve esnaf kredilerinin artılmasına yönelik önlemler de var. Kaynaklarım, 2020’de bankacılık sektörünü daha fazla kredi vermeye zorlamak için getirilen Aktif Rasyosu benzeri formüllerin masada olduğunu belirtti.

Kredi portföyünde belli oranlarda esnaf ve KOBİ kredisi bulunması ve/veya artış şartı korulmasının gündemde olduğu ifade edildi.

Geçen yıl konut kredilerinde büyük patlamaya yol açan türden bireysel kredileri artırıcı önlemlerin ise ortak çalışmanın gündeminde olmadığı kaydedildi.