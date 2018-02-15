T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kuki'yi 17 bin TL'ye satacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki evcil hayvan dükkanında satışa sunulan, yaklaşık 16 santimetre boyundaki 'pomeranian boo' cinsi köpek, sevimliliğiyle dikkat çekiyor

15 Şubat 2018 12:45

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesindeki evcil hayvan dükkanında satışa sunulan, yaklaşık 16 santimetre boyundaki \'pomeranian boo\' cinsi köpek, sevimliliğiyle dikkat çekiyor. 17 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan köpek, sahibi olmayı isteyenleri düşündürüyor.
Yarhasan Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki evcil hayvan dükkanında satışa çıkarılan \'pomeranian boo\' cinsi, \'Kuki\' isimli köpek, görenlerin dikkatini çekti. Dükkan sahibi Aydoğan Coşkun, \"Bu köpeğin fiyatları değişebiliyor. 17 bin TL\'den başlayıp, 35 bin TL\'ye kadar çıkabiliyor. Çoğunlukla ev köpeği olarak tercih ediliyor. Köpeğin en önemli özelliği, boyutunun 1 karıştan az olması. Daha fazla büyümüyor. Köpeği, kardeşiyle birlikte Rusya\'dan iş yerimize getirdik. Yaklaşık 1 haftadır bizde olan köpeğin, bir kardeşini 3 gün önce 17 bin TL\'ye sattık. Şimdi diğer kardeşi için de bir müşterimiz var. \'Kuki\'yi de 17 bin TL\'ye satacağız. Bu cins köpekler, bir araba fiyatına satılıyor\" diye konuştu.
Coşkun, ayrıca müşterilerin gözdesi haline gelen köpeğin yaşam süresinin, 13 ile 16 yıl arasında değiştiğini ve ağırlığının en fazla 3 kilogram olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHAMANİSATLYarhasan Mahallesi Belediye CaddesiAydoğan Coşkun"BuKöpeğinDahaKöpeğiRusyaYaklaşıkBuCoşkunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24