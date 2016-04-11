Küçük yaştaki binlerce mülteci kayıp



Almanya İçişleri Bakanlığı, Federal Meclis'ten gelen bir soru önergesi üzerine kayıp çocuk ve genç mültecilere ilişkin rakamları açıkladı. Bakanlığın yanıtı Funke Medya Grubu'na bağlı Alman gazetelerinde yer aldı.

Buna göre, 2015 yılında Almanya'da 18 yaşın altında 5 bin 835 mülteci çocuk ve genç kayıp olarak kayıtlara geçti. Kayıp gençlerin ağırlıklı olarak Afganistan, Suriye, Eritre, Fas ve Cezayir'den geldiği bildirildi.

Gazetelerde yer alan haberde, şu ana kadar kaybolan toplam 8 bin 6 gençten 2 bin 171'inin yeniden bulunduğu bilgisine de yer verildi. Kayıplar arasında 555'inin henüz çocuk yaşta olduğu ifade edildi.

Alman yasalarına göre, 14 yaşın altındaki bireyler çocuk kabul ediliyor. Bakanlık, çocuk ve genç mültecilerin kaybolmasının nedenlerine ilişkin açıklama yapmadı.

"Suç çetelerinin eline düşmüş olabilirler"

Yeşilller Partisi Mülteci Politikaları Sözcüsü Luise Amtsberg, federal hükümetin 'fuhuşa zorlama ve istismar' gibi tehlikeleri yeterince ciddiye almadığı eleştirisinde bulundu.

Mart ayında çok sayıda Avrupa parlamentosu milletvekili, bir mektup yazarak henüz reşit yaşta olmayan kayıp çocuk ve gençlerin Avrupa'da suç çetelerinin eline düşmüş olabileceğine, seks işçiliği, kölelik ve organ ticareti için suistimal edilebileceklerine dikkat çekmişti. Amtsberg, hükümeti gençleri korumak için harekete geçmeye çağırdı.