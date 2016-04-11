T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Küçük yaştaki binlerce mülteci kayıp

Federal İçişleri Bakanlığı, Almanya'da 2015 yılında henüz reşit olmayan yaklaşık 6 bin mülteci çocuk ve gencin kaybolduğunu açıkladı.

11 Nisan 2016 14:09


Almanya İçişleri Bakanlığı, Federal Meclis'ten gelen bir soru önergesi üzerine kayıp çocuk ve genç mültecilere ilişkin rakamları açıkladı. Bakanlığın yanıtı Funke Medya Grubu'na bağlı Alman gazetelerinde yer aldı.

Buna göre, 2015 yılında Almanya'da 18 yaşın altında 5 bin 835 mülteci çocuk ve genç kayıp olarak kayıtlara geçti. Kayıp gençlerin ağırlıklı olarak Afganistan, Suriye, Eritre, Fas ve Cezayir'den geldiği bildirildi.

Gazetelerde yer alan haberde, şu ana kadar kaybolan toplam 8 bin 6 gençten 2 bin 171'inin yeniden bulunduğu bilgisine de yer verildi. Kayıplar arasında 555'inin henüz çocuk yaşta olduğu ifade edildi.

Alman yasalarına göre, 14 yaşın altındaki bireyler çocuk kabul ediliyor. Bakanlık, çocuk ve genç mültecilerin kaybolmasının nedenlerine ilişkin açıklama yapmadı.

"Suç çetelerinin eline düşmüş olabilirler"

Yeşilller Partisi Mülteci Politikaları Sözcüsü Luise Amtsberg, federal hükümetin 'fuhuşa zorlama ve istismar' gibi tehlikeleri yeterince ciddiye almadığı eleştirisinde bulundu.

Mart ayında çok sayıda Avrupa parlamentosu milletvekili, bir mektup yazarak henüz reşit yaşta olmayan kayıp çocuk ve gençlerin Avrupa'da suç çetelerinin eline düşmüş olabileceğine, seks işçiliği, kölelik ve organ ticareti için suistimal edilebileceklerine dikkat çekmişti. Amtsberg, hükümeti gençleri korumak için harekete geçmeye çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FederalBakanlığı AlmanyaBakanlığı Federal MeclisFunke Medya GrubuAlmanAlmanyaAfganistan Suriye Eritre FasCezayirPartisi Mülteci Politikaları Sözcüsü Luise AmtsbergAvrupaWelle Türkçe KNA/DW BÖ/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24