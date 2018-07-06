Küçük raketler korta indi

İZMİR, (DHA)

İzmir\'de Kültürpark Tenis Kulübü\'nün (KTK) organize ettiği 4 gün süren KTK 8-9-10 Yaş Tenis Turnuvası\'nda küçük raketler kortlarda kıyasıya mücadele etti. KTK kortlarında 72 sporcunun katıldığı, 2-5 Temmuz tarihleri arasındaki turnuvada birinciler belirlenirken, aileler de çocuklarını yakından takip etti. Turnuva sonunda 9 yaş erkeklerde Kerem Genç ve Yağız Gündoğdu, 9 yaş kızlarda Cerensu Türemişoğlu ve Nehir Say, 10 yaş erkeklerde Bora Kurucu, Can Özmalatyalılar, Kuzey Uğurcan, 10 yaş kızlarda İpek Aydemir, Nevin Nil Özraç, Yağmur Tezcan şampiyon olurken, 8 yaşta turnuvaya katılım gösteren 5 tenisçinin tamamı birinci ilan edildi.

FOTOĞRAFLI