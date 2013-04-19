'Küçük Prens' 70 yaşında

Dünyanın en ünlü çocuk kitabı, Antoine de Saint Exupery imzalı Küçük Prens 70 yaşına girdi.

Saint Exupery’nin Küçük Prens öncesi ve sonrası olarak tasvir ettiği çizimleri, eserin 70. yılı onuruna Paris’te sergileniyor. Yazarın fikir haklarından sorumlu vakfın başkanı Olivier d’Agay, “Burada adeta bir definenin ortasındayız. Bir mahzendeyiz ve içinde bir hazine saklı. Hazinenin kaynağı ise Küçük Prens. Anlatımından çizimine, kitaptakilerden önce ve sonraki çizimlere kadar her şey var. Saint Exupery, Küçük Prens’i kendinin bir temsili, karakterinin bir uzantısı olarak çizmiştir” sözleriyle Saint Exupery’nin çizimlerini bir hazine olarak değerlendiriyor.

Küçük Prens’in efsanevi yazarı Antoine de Saint Exupery 31 Temmuz 1944’te bir Alman savaş uçağı tarafından düşürülen özel uçağında hayata gözlerini yumdu. Ardında pilot olarak deneyimlerini yansıttığı romanları da bırakan yazar kuşkusuz en çok Küçük Prens ile hatırlanacak.